Mette in vendita online una scrivania, ma viene truffato

Un cittadino di Codevigo ad inizio luglio ha messo in vendita su un noto sito di annunci online una scrivania.

Il finto cliente

All'inserzione ha risposto un finto interessato all'acquisto che ha subito conquistato la fiducia della vittima. L'ha ingolosito dicendogli che voleva subito pagare la merce per paura che nella trattativa si inserissero altri clienti. Forse bisognoso di soldi in tempi rapidi il residente di Codevigo è stato convinto a recarsi al più vicino ufficio postale per ricevere il bonifico.

L'inganno

Quando è stato il momento di incassare però è stato indotto in errore, fornendo di fatto i suoi dati sensibili al finto cliente. Sono bastati pochi secondi e il truffatore è riuscito a ripulire il conto della vittima di 2mila euro e a caricare i soldi su due carte prepagate. Quando quest'ultimo si è reso conto che qualcosa non andava ha provato a contattare nuovamente il finto cliente, ma ha trovato la sua utenza telefonica disattivata.

La denuncia

Consapevole di essere stato raggirato, si è recato dai carabinieri della locale stazione di Codevigo per formalizzare regolare denuncia. I militari dell'Arma dopo due mesi di indagini ieri, 31 agosto hanno identificato e denunciato in concorso per truffa un uomo di 60 anni di Anzio (Roma), operaio già noto alle forze dell'ordine e la complice, una donna di 31 anni di Roma.