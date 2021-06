Coldiretti: dopo il debutto, il mercato di Meggiaro a Este diventa appuntamento fisso

Dopo l’ottimo debutto di venerdì scorso torna, il prossimo 4 giugno, dalle 8 alle 13, il nuovo mercato di Campagna Amica nello spazio di fronte all’ex chiesa di Meggiaro. Una decina gli agricoltori di Coldiretti che animano l’iniziativa di vendita diretta, accolta con favore dai cittadini di Este e non solo. «La prima giornata è stata un successo - afferma Giovanni Dal Toso, presidente dell’Agrimercato delle Terre del Santo - con un continuo afflusso di clienti che hanno apprezzato la varietà e l’offerta di prodotti tipici, di stagione e del territorio proposti direttamente dagli agricoltori. La collocazione è perfetta e il colpo d’occhio del nuovo mercato, percorrendo la strada provinciale che porta a Baone, è assicurato. La comodità del parcheggio consente una sosta anche agli automobilisti di passaggio, come abbiamo potuto constatare».

"Ciopéte"

Tra le curiosità spicca il debutto di una novità assoluta: le “ciopéte”, vale a dire gli agri-popcorn prodotti con varietà di mais coltivate e selezionate da una giovane imprenditrice agricola, Alessia Parisatto, titolare dell’azienda “Terre Laviche” di Valle San Giorgio a Baone. Per Alessia la partecipazione al mercato di Campagna Amica di Este segna il suo debutto da imprenditrice agricola: dopo aver completato gli studi universitari la giovane si sta dedicando alla coltivazione di ortaggi come i piselli di Baone, i fagiolini, i fagioli e numerose varietà di grani e mais antichi, questi ultimi usati per ottenere degli ottimi popcorn a km zero o meglio, “ciopéte” come vengono ancora chiamati in dialetto veneto in tutta la zona.

Taglio del nastro

Dopo il taglio del nastro di venerdì scorso sia il sindaco Gallana che il vice sindaco Puato si sono intrattenuti con i produttori presenti, salutandoli uno ad uno e facendosi spiegare quali sono le loro proposte: ortofrutta, formaggi, latticini, insaccati, vino e olio extravergine d’oliva, miele, farine, pane fresco e molto altro ancora.