Colonnine per auto elettriche: contenzioso tra azienda appaltatrice del Comune di Montegrotto e società dell'Enel

ll gestore delle sei colonnine di ricarica per veicoli elettrici, Civiesco, in accordo con l’amministrazione comunale di Montegrotto Terme, ha deciso di procedere per le vie legati per ottenere l’allacciamento delle colonnine installate nel 2020 e per le quali già ad agosto dello stesso anno sono stati pagati del gestore a SEN (Servizio Elettrico Nazionale) di proprietà dell'Enell, 35 mila euro come costi di allacciamento.

Amministrazione

«La colonnina di piazza Roma - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - attiva da dicembre sta riscontrando davvero un grande successo tra i nostri cittadini, entro pochi giorni sarà attiva anche una seconda colonnina, a ricarica rapida, in via Scavi. Il gestore ci ha purtroppo informato che una serie di infiniti problemi burocratici e una situazione kafkiana nei rapporti con SEN hanno fino ad ora ritardato l’allacciamento delle altre 4 colonnine, che pur essendo completamente a posto non possono entrare in funzione. La situazione non è tollerabile per il gestore che ha fatto un investimento e ha tutto il diritto di rientrarci e neppure per la nostra amministrazione che ha programmato un servizio per i cittadini».

SEN

«Con SEN - afferma Massimo Bolzicco, amministratore delegato di Civiesco - è impossibile parlare con un responsabile della pratica, sono mesi che ci interfacciamo con call center che o non sanno dare risposte o le danno in maniera parziale. A causa di alcuni intoppi burocratici assolutamente non dipendenti dalla nostra società SEN ci chiede ora di iniziare nuovamente il percorso per la richiesta di allacciamento. Tutto questo è inaccettabile e se l’allaccio non avverrà nei prossimi giorni, rescinderemo il contratto, ci rivolgeremo a un legale per il danno subito e procederemo con un altro operatore».