Sorpreso con un coltello nel calzino: 18enne denunciato

Teneva un coltello nel calzino ed era senza documenti. I poliziotti l’hanno denunciato e poi accompagnato al Centro permanenza rimpatri.

Il fatto

Nella serata di martedì 14 dicembre una volante stava pattugliando l’Arcella quando in via Viotti si è imbattuta in un 18enne tunisino. Sembrava nervoso e agitato alla vista degli agenti che lo hanno perquisito: aveva nel calzino un coltello dalla lama lunga 8 centimetri e nella tasca del giubbotto custodiva 1.568 euro in contanti. È stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Poi è stato accompagnato a Gradisca d’Isonzo (Gorizia) per l’espulsione.