Ubriaco estrae un coltello e minaccia l'amico: 21enne denunciato

Aveva bevuto, l'alcol gli annebbiava i sensi. Ha litigato con un 22enne e ha tirato fuori il coltello, brandendolo contro di lui. I carabinieri lo hanno denunciato.

Il fatto

La sera di mercoledì 6 aprile un 21enne di Villa del Conte si trovava in un bar a Campo San Martino. Un bicchiere tira l'altro e ben presto era più che brillo. Chiacchierava con un 22enne del posto ma quello che all'inizio sembrava un semplice dialogo si è trasformato in una lite per una banalità. I toni si sono alzati, il volto del 21enne si è incendiato dall'ira. Ha messo una mano in tasca e ne ha estratto un coltello dalla lama lunga 8 centimetri e mezzo. Lo ha usato per minacciare il 22enne e la cosa è finita lì. Ma non per i carabinieri di Piazzola sul Brenta. Una volta appurato la dinamica dei fatti e aver constatato che effettivamente il 21enne possedeva il coltello a scatto di cui aveva parlato l'altro ragazzo, hanno denunciato il giovane.