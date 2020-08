Cronaca Stazione / Cavalcavia Borgomagno

La perquisizione fa saltare fuori un coltello antico nascosto negli slip: denunciato

A scoprire il tutto sono stati i poliziotti durante il servizio di controllo. Per il 36enne non c’è stato nulla da fare e, accompagnato in Questura, ora è indagato per detenzione di oggetti atti ad offendere