Coltivavano piante di marijuana nel giardino condominiale: due denunciati

Avevano davvero tutto l’occorrente per far crescere in salute tre piante… di marijuana. Sono stati scoperti dai carabinieri di Camposampiero durante un controllo.

La vicenda

Nella mattinata di mercoledì 26 agosto i carabinieri stavano effettuando un controllo per individuare possesso di armi illegale ma hanno trovato ben altro. Perquisendo l’abitazione di due uomini, un 44enne e un 33enne di Santa Giustina in Colle, hanno notato delle piante molto alte nel giardino condominiale a loro uso esclusivo: erano tre piante di marijuana. In bagno, inoltre, c’era una serra in legno con tutto l’occorrente per spostare la coltivazione all’interno non appena avesse cominciato a fare freddo. Le piante sono state sequestrate e i due sono stati denunciati per coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso.