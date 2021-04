Coltivava una piccola piantagione di marijuana in casa, 19enne è stato arrestato

I carabinieri hanno trovato tre piante e 50 grammi di marijuana già pronta per essere spacciata. Nella sua camera aveva anche tutto ciò che occorre per pesare e confezionare le dosi

Una piccola coltivazione di marijuana in casa, era questo il suo passatempo. Per poi spacciarla. Un 19enne è stato arrestato per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Il fatto

Nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 aprile i carabinieri hanno perquisito l’abitazione di un 19enne di Este e vi hanno trovato una piccola coltivazione di marijuana. Il ragazzo faceva crescere 3 piante e in contenitori di plastica erano già pronti 50 grammi di sostanza da imbustare e spacciare. Aveva anche materiale per il confezionamento e la pesatura e mezzo grammo di eroina, tutto sequestrato. Il giovane è stato arrestato.