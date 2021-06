Colto da malore, autotrasportatore muore nel suo camion

Un arresto cardio-circolatorio ha stroncato nel primo pomeriggio del primo giugno un autrasportatore di cinquantanove anni. L'uomo è stato trovato privo di vita all'interno dell'abitacolo del camion che conduceva per la ditta di Autotrasporti Fratelli Franchin, di Ospedaletto Euganeo.

Malore

Il malore è avvenuto quando l'uomo si trovava per lavoro a Boara Pisani. I carabinieri una volta giunti sul posto hanno immediatamente chiamato i sanitari del Suem che non hanno potuto che stabilirne il decesso, constatando appunto la causa della morte dell'uomo. Si chiamava Iuganu Vasile, nato in Romani nel 1962 e residente a Borgo Veneto. Svolti gli tutti gli accertamenti il corpo dell'autotrasportatore defunto è stato affidato ai suoi familiari.