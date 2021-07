Il generale Parrulli pronto per New York: la consegna di tre encomi prima dell'avvicendamento

Manca poco all’avvicendamento del comandante della Legione carabinieri Veneto, nel corso della quale il generale di divisione Fabrizio Parrulli lascerà il comando al generale di brigata Giuseppe Spina.

L’avvicendamento

Giovedì 15 luglio alle 10 si terrà la cerimonia presso la caserma Codotto e Maronese di Padova, alla presenza del comandante interregionale carabinieri Vittorio Veneto, generale di corpo d’armata Antonio Paparella. Parrulli andrà a New York presso la rappresentanza permanente d’Italia all’Onu come addetto per la Difesa e consigliere militare, mentre arriverà il generale Spina da Roma dove ha ricoperto l’incarico di direttore del servizio per la cooperazione internazionale di polizia presso la direzione centrale della polizia criminale.

Gli encomi

Martedì 13 giugno il generale Parrulli ha consegnato un encomio solenne del comando generale dell’Arma dei carabinieri al comando provinciale di Padova per gli interventi a supporto della popolazione del territorio e salvaguardia della salute a seguito della pandemia; un altro lo ha consegnato al comando stazione carabinieri di Lozzo Atestino, perché proprio a Vo’ si è avuto il primo focolaio di Covid-19. Infine, un encomio solenne di comando interregionale carabinieri Vittorio Veneto è andato ai militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Padova e delle stazioni di Mestrino e Campodarsego, perché sono riusciti a disarticolare grazie a indagini prolungate un sodalizio mafioso volto alle estorsioni e all’usura nell’operazione “Camaleonte” che di recente ha portato alla condanna dei vertici.