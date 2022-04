Come ti creo un bosco: l'associazione Spiritus Mundi pianta mille e seicento alberi a Limena

Mille e seicento sono stati già piantati, altri mille sono in arrivo. Il progetto "Bosco Vivo", lanciato dalla Provincia di Padova, ha visto il coinvolgimento di diverse realtà che si stanno da fare per rinverdire aree desertificate.

Bosco

Tra le realtà che hanno aderito al bando anche l'associazione Spiritus Mundi che insieme "Ottavo Miglio" e "Veneto Segreto" si stanno occupando di regalare un bosco ai cittadini di Limena. Spiritus Mundi è nata circa cinque anni fa dall'idea di alcuni giovani ragazzi padovani. Oltre ad aderire all'iniziativa lanciata dalla Provincia propongono attività nelle scuole, sempre su temi ambientali. Poi c'è il "Piano Bee", per aiutare gli insetti impollinatori durante la crescita del bosco stesso. La realizzazione di polmoni verdi rimane comunque l'obiettivo principale, tanto che anche durante il lockdown erano riusciti a piantare più di mille alberi in diverse zone del padovano. Come spiega Christian Marcolin che è il presidente dell'associazione, «l'obiettivo è quello di creare il maggior numero di polmoni verdi in tutto il territorio».