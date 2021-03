Al vertice del commissariato Stanga arriva Rocco Ciriolo, sarà il nuovo dirigente

Cambio al vertice del commissariato Stanga: il nuovo dirigente è Rocco Ciriolo, mentre il commissario capo Marco Magnoni andrà a rivestire l’incarico di funzionario addetto alla Squadra Mobile.

Il nuovo dirigente

Ciriolo è alla questura di Padova dal 1990: dopo aver prestato servizio presso la locale Procura ha lavorato alla Dia padovana. Nominato funzionario nel marzo 2020, è stato responsabile dell’ufficio passaporti della Divisione Pasi della questura. «Ringrazio chi mi ha preceduto per aver portato avanti azioni che hanno consentito di vivere nella massima sicurezza la realtà locale – ha detto Ciriolo – Cercherò con i miei uomini di stare quanto più possibile vicino alla popolazione della zona di mia competenza, non solo attraverso i servizi preventivi e controllo del territorio sulla scorta delle direttive impartire dal Questore di Padova , ma anche per dare consigli o suggerimenti ai cittadini e per cercare di cogliere i primi sintomi di malessere o disagio sociale che possono portare all’aumento dei fenomeni delinquenziali. Il Commissariato che mi onoro di dirigere è sempre aperto a tutti i cittadini, ai Comitati di quartiere o ad associazioni che vorranno rappresentarmi situazioni, fatti e circostanze da approfondire».