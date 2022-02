Compie 40 anni il “Gruppo Podisti Tribano”

Il 27 febbraio il paese festeggerà l’evento con la 40° “Marcia della Magnolia”, ispirata dalla fantastica magnolia centenaria che si trova nel parco comunale di fronte al Municipio. Nel 1982 nasceva un gruppo di amici legati dall’ amore per la marcia amatoriale, guidato allora come oggi da Armando Castello, storico Presidente di una “comitiva” che raccoglie ben 150 tesserati non solo tribanesi ma provenienti da tutta la Provincia di Padova.

Mostra



Per ricordare i momenti più belli, il “Gruppo Podisti Tribano”, in collaborazione con il Comune di Tribano e le Associazioni locali: Pro Loco, Auser, Polisportiva, darà vita ad una mostra che ripercorrerà i momenti salienti che si terrà nella storica Torre civica comunale.

Tribano



Il Sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana, commenta: «Dopo un momento complicato dovuto all’emergenza epidemiologica, è importante poter festeggiare i 40 anni di attività di un gruppo di atleti che si unirono per costituire una società intenta a far praticare la marcia leggera a tutti, soprattutto ai giovani, e che ha contribuito a decine di manifestazioni legate al mondo della solidarietà e del volontariato».