Complesso di Via Campagnola, l'Università: «Necessaria la bonifica»

Si concluderà nel 2023 la riqualificazione del complesso universitario di via Campagnola, nel cuore di Padova. Analisi approfondite del sottosuolo hanno infatti evidenziato la necessità di un’opera di bonifica dell’area. Un intervento, dal costo stimato di 600mila euro, che rimanderà la realizzazione delle tre aule da 250 posti.

Bonifiche

«Come spesso accade per tipologie simili di interventi che vanno a riqualificare aree da tempo in disuso, può esserci la necessità di interventi di bonifica – afferma la rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli –. Completeremo nel minor tempo possibile l’operazione, consci di restituire non solo alla comunità accademica, ma all’intera cittadinanza, un’area storica della città di Padova. Avendo predisposto un accurato piano per la didattica, lo slittamento non comporterà difficoltà nell’organizzare le lezioni del secondo semestre».

Progetto

Il progetto, opera di riqualificazione urbana, prevede: un nuovo edificio con due aule da 250 posti ciascuna e annesso recupero dell’edificio lungo il lato ovest con un’aula da 250 posti. Inotre l'intervento includeil recupero delle case a schiera su via Campagnola con un’aula polifunzionale, un’aula didattica e aule studio. Ci sarà inoltre un’area a verde a uso pubblico, non destinata esclusivamente agli studenti universitari e pertanto fruibile dalla comunità cittadina. Sono previste due zone di invito, verso via Campagnola (piazzetta di allargamento della via) e verso via Canal, (consentendo anche la fruizione dell’accesso all’ex-cimitero ebraico), e un percorso pubblico di collegamento tra le due, che modificherà l’attuale condizione di interclusione dell’area e la permeabilità ai flussi pubblici, oltre a migliorare la viabilità pedonale urbana del quartiere, valorizzando l’area oggetto di intervento.