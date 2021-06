Tenta di rubare un pc del valore di oltre 2 mila euro: 40enne arrestato

Via Padova

Valeva più di duemila euro il computer che un 40enne ha cercato di rubare. Ma gli addetti alla vigilanza lo hanno scoperto e hanno avvertito i carabinieri.

Il fatto

Nella tarda serata di lunedì 28 giugno un 40enne pregiudicato della Georgia e residente a Firenze ha cercato di rubare dal negozio Unieuro di via Padova a Selvazzano Dentro. L’uomo è stato sorpreso dalla vigilanza mentre cercava di uscire senza pagare il computer marca Apple del valore di 2.400 euro che aveva in mano. I carabinieri lo hanno arrestato per tentato furto aggravato.