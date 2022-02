Il Comune di Tribano premia 78 giovani con borse di studio

Mercoledì 23 febbraio 2022, dalle ore 20:00, si svolgerà in presenza, presso il Palasport comunale di Tribano, ed in streaming, la cerimonia di consegna delle 58 borse di studio per meriti scolastici (a.s. 2020-21) e 20 per meriti di volontariato civile. 58 saranno le ragazze e i ragazzi, che mercoledì 23 febbraio riceveranno un riconoscimento per meriti scolastici riferiti all’anno scolastico 2020-2021.

Novità di quest’anno è la riconoscenza dei meriti per volontariato civile a 20 “Giovani Custodi”.

Tribano

Il Sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana, dichiara: «I risultati ottenuti dai nostri ragazzi dimostrano come l’impegno per raggiungere ottimi risultati scolastici si sposano con una forza di volontà interiore, disponibilità e consapevolezza che si esprimono attraverso azioni di volontariato a beneficio della comunità e di loro stessi». Mirca Zenna, Assessore alla Cultura e all’Istruzione sottolinea: «Siamo orgogliosi delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi per il loro eccellente percorso scolastico ed esprimiamo gratitudine per le famiglie che quotidianamente li sostengono e trasmettono loro esempi e valori per educarli ad essere persone responsabili ed autonome che costruiranno una sana comunità». Alberto Bicciato, Consigliere comunale con Delega al Sociale e Sanità evidenzia ancora un altro aspetto: «Ricevere una borsa di studio è sì importante ma nello stesso tempo non rappresenta un punto di arrivo ma di partenza - – è occasione per ricordare a noi tutti come il connubio tra studio, lavoro, fatica e volontariato, ripagano».

10.000 euro

Il Comune di Tribano ha stanziato, nel complesso 10.000 euro per istituire le Borse di studio per meriti scolastici e di volontariato civile. La cerimonia rappresenta, così come l’assegnazione dei riconoscimenti dei meriti civili, uno dei momenti più importanti per la comunità di Tribano.

La serata

Ad introdurre la serata: Massimo Cavazzana, Sindaco di Tribano, Don Andrea Tieto, Parroco della Parrocchia di Tribano, Olmo e San Luca, Lorenzina Pulze, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Paolo Galliero” di Tribano, Mirca Zenna, Assessore alla Cultura e all’Istruzione ed Alberto Bicciato, Consigliere comunale con Delega al Sociale e Sanità. Saranno inoltre presenti: Chiara Furlan, Responsabile Scuola di Formazione Professionale ENAIP di Conselve, Stefania Mastellaro, Docente Area Culturale ENAIP di Conselve ed Anthony Addis, Presidente Croce Rossa Italiana – Comitato Due Carrare.

Ai tre testimonials che condivideranno la loro esperienza personale nel mondo scolastico ed in quello del volontariato, si aggiunge la figura carismatica di Don Dante Carraro, dal 2008 Direttore di Medici con l’Africa – CUAMM ed autore del libro ““Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune”.