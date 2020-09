Troppe volte viola le regole della comunità per minori: gli danno 15 giorni di carcere

Non c’era verso che mettesse la testa a posto. Ha violato così tante volte il regolamento della comunità che il tribunale ha dovuto dargli 15 giorni di carcere.

La vicenda

Nella giornata di mercoledì 9 settembre i carabinieri della stazione di Prato della Valle hanno arrestato un 17enne residente ad Aldeno (Trento). Il ragazzo si trovava già in una comunità per reati in materia di stupefacenti ma aveva violato diverse volte il regolamento. Così il tribunale dei minori di Trento ha deciso per 15 giorni di carcere: è stato portato al centro di prima accoglienza per i minorenni di Treviso.