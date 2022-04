Con Zed l'Arcella si fa sempre più bella

L'artista toscano è stato scelto per realizzare un’opera sulla facciata di un palazzo, situato in via Tiziano Aspetti a Padova

Le facciate dei palazzi del quartiere Arcella diventano opere di street art grazie all’impegno concreto di Le Mille e Una Arcella nella rigenerazione urbana.

L’artista toscano ZED1 è stato scelto per realizzare un’opera sulla facciata di un palazzo, situato in via Tiziano Aspetti a Padova, nel quartiere Arcella, all’angolo con via Lombardi divenuto protagonista negli ultimi anni di un fermento artistico di spicco che lo ha posto al centro di grande attenzione mediatica.

Committente dell’opera è Le Mille e Una Arcella, l’associazione tra i collettori di questi movimenti artistici che danno voce oggi più che mai ad un quartiere che ha molto da esprimere e lo fa in maniera indipendente ed autonoma dal “basso” e prosegue la sua proficua collaborazione con APS Holding nella valorizzazione dei parcheggi del quartiere Arcella, segno di un sostegno e stima reciproca.

L’intervento è nasce dalla richiesta di privati che hanno fortemente voluto inserire la facciata del palazzo di loro proprietà nel progetto “Museo A Cielo Aperto Arcella” inserendosi sull’area recentemente riqualificata dal Comune di Padova che insieme ad APS hanno realizzato un parcheggio lì dove per oltre un decennio vi era un’area abbandonata dovuta alla dismissione di un impianto di rifornimento carburante. “L’opera vuole essere un tributo a nostro nonno - sottolinea Anna e Roberto Sartori i proprietari dell’immobile – Lui ha iniziato ad abitare qui nel secondo dopoguerra. Faceva il calzolaio, uno dei tanti mestieri che hanno dato vigore a questo quartiere. Oggi, dopo circa 70 anni, vogliamo anche noi, in questo modo dare un segno di nuova vita al palazzo così come all’Arcella”.