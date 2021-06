La banda dei carabinieri si esibirà per gli 800 anni delle mura di Cittadella

Venerdì 18 giugno, alle 19.30, la banda dei carabinieri festeggerà gli 800 anni delle mura di Cittadella esibendosi in un concerto

Una serata evento, un intreccio fra musica e storia, l’Arma dei carabinieri e la cinta muraria. Venerdì 18 giugno, alle 19.30, la banda dei carabinieri festeggerà gli 800 anni delle mura di Cittadella esibendosi in un concerto nella suggestiva cornice di Campo della Marta.

L’evento

A dirigere i 60 musicisti sarà il colonnello Massimo Martinelli, gli spettatori saranno accompagnati dalle note della Fedelissima (marcia d’ordinanza dell’Arma) e poi la Vittorio Veneto, la Cavalcata delle Valchirie di Wagner, l’Inno di Mameli. L’ingresso è libero a Campo della Marta dalle 19 da via dell’Asilo. Entusiasta il sindaco Luca Pierobon: «Si tratta di un evento straordinario e irripetibile per la nostra città, che era stato programmato nel 2020 ma che poi la pandemia ha fatto slittare fino ad ora. Finalmente ci siamo». «L’Arma - sottolinea il capitano della compagnia di Cittadella, Andrea Pezzo - è onorata di partecipare ai festeggiamenti di questa ricorrenza, grazie all’amministrazione comunale per la possibilità che ci è stata data».