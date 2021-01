Un concerto sulla rampa dell'ospedale per stare vicino a chi lotta e a chi soffre

Si sono presentati con sax e tromba, i musicisti Filippo Paparella e Marco Gueli, con l'unico obiettivo di allietare con i loro strumenti pazienti e personale sanitario dell'ospedale di Padova. In questo periodo di grande difficoltà un gesto spontaneo di solidarietà e ringraziamento rivolto ai Pazienti tutti, a Medici, Infermieri, Operatori sanitari, Amministrativi e Tecnici, per quello che stanno facendo per quanti sono qui ricoverati nella città di Padova. Gli artisti sono esibiti suonando sassofono e tromba dalle rampe di accesso vicino al PS dell'Ospedale.