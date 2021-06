Concorso nazionale per studenti dei geometri: podio per la 4a CAT dell'Iss Atestino

Il progetto “I futuri geometri progettano l’accessibilità” è un concorso nazionale, giunto alla sua IX edizione, nato in collaborazione tra FIABA Onlus e il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e le studentesse degli istituti con indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio sul tema della progettazione accessibile. Il concorso prevedeva la realizzazione di un progetto di abbattimento di barriere architettoniche nel costruito.

«I ragazzi hanno effettuato un’analisi accurata delle criticità e dei punti di difficile accesso per i disabili, creando un progetto per abbattere le barriere architettoniche presenti nell’Istituto. Hanno individuato ben 7 punti critici, adottando per ognuno di questi un’adeguata soluzione – spiega la Professoressa Simona Muraca, promotrice del progetto. - Con ‘Abbattiamo le distanze’, questo il nome dato al progetto, i ragazzi di 4a CAT hanno vissuto una grande esperienza di crescita scolastica. 12 studenti hanno collaborato, ognuno con le proprie idee, alla formazione di un unico progetto che aveva come scopo quello di abbattere le distanze, fisiche e mentali, nel loro istituto scolastico, rendendolo così accessibile a tutti. Inoltre, hanno imparato a pensare quanto sia fondamentale l'inclusione di tutte le persone, dal bambino all'anziano.»

I progetti partecipanti al concorso possono essere messi a disposizione delle amministrazioni locali, che ne possono disporre per migliorare la fruibilità del loro territorio. In questo modo, ragazzi e ragazze hanno modo di confrontarsi con le procedure reali del loro futuro mestiere e con i principi della progettazione accessibile. «Este è una Città inclusiva, che negli anni ha ricercato sempre nuove soluzioni per garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche e favorire l’accesso ad ogni tipo di disabilità nei luoghi di interesse pubblico e nelle scuole. – conclude il Sindaco Gallana – Auguro a questi giovani studenti un futuro pieno di soddisfazioni, congratulandomi con loro per il bellissimo risultato.»