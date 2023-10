Condanna a Valentina Boscaro, le legali di parte civile e del calunniato: «Sentenza giusta»

Quando sono passsati pochi minuti dalla lettura della sentenza da parte della giudice Catani, lo sguardo oltre che alla condannata, Valentina Boscaro, è andato subito sui legali. Se la giovane ha reagito proprio rivolgendosi a uno dei suoi avvocati, Alberto Berardi, chiedendogli se sarebbe stata immediatamente tradotta in carcere come è stato, i legali devono pensare al ricorso.

L'avvocato Alberto Berardi che con il collega Ferdinando Bonon difende Valentina Boscaro, ha detto poche ma chiare cose, prima di uscire dall'aula: «Sentenza troppo severa, ricorreremo subito in appello. Non c'era nessuna necessità di tradurla in carcere visto che ha il braccialetto elettronico da un anno e da casa non si è mai mossa. Dov'è il pericolo di fuga proprio non lo comprendo», fa notare il legale. Come anche le precedenti udienze anche quella che ha poi portato alla sentenza di primo grado è stata lunghissima. E il tempo intercorso, quasi di due ore, dal ritiro della Corte in camera di consiglio alla lettura da parte della giudice della sentenza è sembrato davvero un'eternità.

Valentina Boscaro è stata condannata a 24 anni, a fronte di una richiesta di ergastolo, anche per il reato di calunnia. Aveva infatti indicato Giovanni Malara, che in realtà aveva solo avuto la sfortuna di trovarsi ai Laghetti, il locale dove si trovavano Mattia Caruso e Valentina Boscaro prima del tragico finale. Lei invece lo aveva indicato come potenziale assassino, costruendoci attorno una storia che non poteva reggere a lungo. «La corte - commenta l'avvocata Giulia Ranzato - ha risposto in modo positivo, ha condannato Valentina Boscaro perché lei poteva semplicemente fermarsi al dire che non era stata lei. Invece ha indicato un soggetto, Giovanni Malara, il mio assistito. Lo ha riconosciuto e gli ha attribuito il reato più atroce che c'è nel codice penale, il reato di omicidio. Quindi sono soddisfatta della condanna».

Le avvocate di parte civile, Anna Desiderio e Francesco Betto, hanno invece così commentato quanto deciso dal tribunale: «Pur nella tristezza della vicenda, Mattia non lo riporteremo indietro, abbiamo una condanna molto severa, inflitta a una persona giovane. Non è una festa ma c'è soddisfazione di chi noi rappresentavamo rispetto all'esito», ha sottolineato l'avvocata Desiderio. Ancora più netto è il commento della collega Francesca Betto: «Nel momento in cui oggi si aprono le porte del carcere, si ristabilisce l'ordine perché lei non era stata in questi mesi detenuta perché madre. Ma questa condanna ripristina la legalità». La giovane condannata è stata tradotta nel carcere di Montorio, in provincia di Verona, dove ha trascorso la prima notte.