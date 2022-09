Lotta per i canali televisivi, condanna per il patron di Tv7 Triveneta

Quattro anni di reclusione per falso ideologico, interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e 180mila euro di risarcimento danni a Ei Italia e Canale Italia: questa la sentenza del Tribunale di Roma nei confronti di Ermanno Chasen, patron e rappresentante legale di Triveneta Srl, emittente televisiva con sede a Padova.

Tv7 Triveneta

Il reato è di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ed errore determinato dall'altrui inganno: come riportano Mattino di Padova e Gazzettino, infatti, nel 2012, in occasione della gara per l'assegnazione dei canali televisivi, Tv7 Triveneta sarebbe riuscita, dopo una prima esclusione causa mancanza della separazione contabile, a passare dal 19esimo al primo posto della graduatoria producendo - secondo l'accusa - documenti falsi che hanno indotto in errore il Consiglio di Stato, che aveva accolto il ricorso dell'emittente. Ei Italia e Canale Italia, però, avevano fatto a loro volta ricorso in quanto danneggiate da tale decisione, con il Tribunale di Roma che ha dato loro ragione.