Incidente mortale ad Acciaierie Venete nel 2018, quattro persone condannate

Sono quattro le persone che ieri, martedì 21 maggio, sono state condannate in relazione all'incidente sul lavoro occorso il 13 maggio 2018 ad Acciaierie Venete e che costò la vita del 44enne Marian Bratu e del 39enne Sergiu Todita oltre al grave ferimento di altri due operai, tutti investiti da una colata di acciaio fuso.

Le condanne

Giancarlo Tonoli, in qualità di ex consigliere della Danieli Centro Cranes con delega all'esecuzione dei collaudi, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi con interdizione ai pubblici uffici per cinque anni. Due anni e sei mesi ciascuno per Alessandro Banzato e Giorgio Zuccaro, rispettivamente presidente e direttore di Acciaierie Venete. Condannato invece a sei mesi e 15 giorni (con pena sospesa) Vito Nicola Plasmati, amministratore delegato della Hayama Teac Service, aziienda che era incaricata alla manutenzione degli impianti. Assolti invece l'amministratore delegato della Danieli&C., Giacomo Mareschi Danieli, e Nicola Santangelo, ex presidente del Cda di Danieli Centro Cranes. Era stata chiesta l'assoluzione anche per l'ex presidente della Danieli&C. Gianpietro Benedetti, deceduto recentemente e che è stato dunque prosciolto. Per le aziende coinvolte, infine, è stato disposto un periodo di blocco delle partecipazioni agli appalti pubblici: la sanzione interdittiva durerà otto mesi per Acciaierie Venete (multata inoltre di 100mila euro), nove mesi per Danieli Centro Cranes - a sua volta sanzionata per 94.500 euro - e un anno per la Danieli&C, che dovrà inoltre versare 228mila euro.