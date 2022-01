Arresto cardiaco mentre corre: 12enne padovano resta in prognosi riservata

Restano gravi le condizioni del giovane atleta padovano di soli 12 anni colpito da un arresto cardiaco mentre stava partecipando alla 37esima edizione del "Cross della Vittoria" a Vittorio Veneto. Trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, il ragazzino - come riporta TrevisoToday - si trova ancora ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgica. La prognosi resta riservata.

Arresto cardiaco

L'incidente aveva lasciato senza parole i circa mille partecipanti al Cross della Vittoria. Una domenica di sport che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Fondamentale l'intervento immediato del personale di Prealpi Soccorso che ha rianimato il giovane fino all'arrivo dell'elisoccorso. Un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute del giovane è atteso per domani mattina, martedì 25 gennaio.