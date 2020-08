Uls 6 Euganea: «Facciano il tampone o il sierologico tutti gli insegnanti e il personale scolastico»

Consueto punto stampa nella mattinata di martedì per l'Uls 6 Euganea che ha fatto un bilancio dell'attività di prevenzione alla diffusione del Coronavirus. «Sono 5 i punti che abbiamo attivato nel territorio per i tamponi- ha spiegato il direttore generale Domenico Scibetta- si tratta di punti ad accesso diretto solo per i viaggiatori che fanno ingresso in Italia e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggioranto in Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Finora sono stati eseguiti 2831 taponi: il 78% provenienti dalla Croazia, il 12% dalla Spagna, il 9% dalla Grecia e l'1% da Malta. A mezzanotte Schiavonia aveva già referato 1700 tampioni. I positivi finora sono 13, pari allo 0,9%. Il 40% dei non negativi viene dalla Croazia e dalla Grecia il resto dalla Spagna». Una settantina di persone rientrare principalmente da Romania e Bulgaria si sono inoltre sottoposte al test.

Lavoro e scuole

In questi giorni sono stati richiamati 50 operatori che hanno consentito alla macchina organizzativa di lavorare a pieno regime anche nelle giornate di Ferragosto e di domenica. Per il prossimo fine settimana è attesa un'altra ondata di vacanzieri che rientreranno dalle ferie. Attualmente nel Padovano sono 1145 i soggetti in isolamento domiciliare di cui solo 10 manifestano qualche sintomo. Dalla giornata di martedì, dopo il tampone, è partito anche il servizio sms per avvisare sul risultato del test. L'Uls sta già lavorando in vista della Campagna anti influenzale e si sta preparando a sottoporre a tampone tutti gli insegnanti che vorranno eseguirlo. «L'invito a tutto il personale della scuola, dall'infanzia alle superiori, è quello di sottoporsi almeno al sierologico», hanno ribatido i vertici dell'Uls.