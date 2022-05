Si presenta in caserma e confessa: «Ho investito io Gabriella Beltramello»

È arrivato in caserma e ha confessato: ha detto di essere stato lui alla guida dell'auto che ha investito Gabriella Beltramello, morta poco dopo per le ferite riportate.

La confessione

Nella serata di martedì 10 maggio un giovane si è presentato alla caserma dei carabinieri di Cittadella. Ha detto di voler confessare qualcosa e i militari dell'Arma lo hanno ascoltato. Il ragazzo ha detto di essere stato lui al volante dell'auto quel 7 maggio, quando Gabriella Beltramello è stata investita mentre pedalava sulla sua bicicletta. È stato lui a urtarla su via Casaretta e poi ha proseguito la sua corsa, senza fermarsi a prestarle soccorso. La 73enne è morta la mattina dopo in ospedale, a causa delle ferite riportate. L'auto, un'Alfa Romeo, presenta danni compatibili con la dinamica dell'incidente ed è stata sequestrata. Il giovane è stato segnalato alla Procura per omicidio stradale.