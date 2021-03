Carabinieri: saluto di commiato del comandante interregionale al comando Legione Carabinieri "Veneto"

Alle ore 10 di martedì mattina il comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, generale di corpo d’Armata Enzo Bernardini, in occasione della ormai prossima cessazione dal prestigioso incarico, in vista del trasferimento nella Capitale dove assumerà un compito ancora più autorevole, ha reso visita, per porgere il proprio saluto, al Comando Legione Carabinieri “Veneto”, presso la caserma intitolata all’Appuntato Enea Codotto e Car. Luigi Maronese di via Rismondo.

Albo D'Onore

L’alto ufficiale è stato ricevuto nel piazzale della caserma dal Comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, Generale di Divisione Fabrizio Parrulli, e da una rappresentanza di tutto il personale della sede, nonché dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in pieno rispetto delle norme anti assembramento per fronteggiare la diffusione della pandemia. Il Generale Bernardini ha espresso parole di elogio nei confronti di tutti i militari della Legione “Veneto” per l’impegno profuso negli anni e per i brillanti risultati ottenuti, sottolineando la necessità di continuare a operare con sempre maggiore entusiasmo per ottenere migliori risultati, non dimenticando la vicinanza con i cittadini, soprattutto in questo particolare periodo in cui una parola di conforto, spesso, si rivela fondamentale per affrontare le giornate difficili che stiamo vivendo. Al termine della visita il Generale Bernardini ha apposto la propria firma sull’albo d’onore del Comando Legione Carabinieri “Veneto”.