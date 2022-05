In pensione allo scoppio della pandemia, dopo due anni il sovrintendente Farinella si congeda dal questore

Dopo una vita spesa a lavorare per la polizia, il sovrintendente capo coordinatore Gianluca Farinella è andato in pensione nel 2020 ma a causa della pandemia non era riuscito a congedarsi dal questore. L'incontro è avvenuto mercoledì 4 maggio.

L'incontro

Farinella ha prestato servizio a Bologna, presso il reparto mobile e poi in questura. Dopo di che la sua carriera è proseguita presso il compartimento della polizia stradale, dove è entrato nel 1990. Vi è rimasto fino al 2007 quando è stato trasferito a Padova per lavorare sempre per la Stradale. E nel febbraio 2020, proprio quando è scoppiata la pandemia, è arrivata la meritata pensione. Non ha potuto congedarsi dal questore a causa dello stato di emergenza. Farinella ha pazientemente aspettato fino a ieri, 4 maggio, per incontrare nella sede di piazzetta Palatucci il questore Antonio Sbordone e il primo dirigente della polizia stradale di Padova Gianfranco Martorano. Sbordone ha ringraziato Farinella per il lavoro svolto in tutti questi anni e si è complimentato per la sua nomina a Cavaliere della Repubblica nel 2010.