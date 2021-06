Pioggia di congratulazioni dalla città per l'elezione a rettrice di Daniela Mapelli

Le congratulazioni a Daniela Mapelli per la sua elezione a rettrice del Bo sono tantissime. «L’abbraccio dei miei figli è stato impagabile» ha detto Mapelli. La prima persona che ha chiamato è stato il suo mentore, Carlo Arrigo Umiltà.

La politica

L’ex vicesindaco di Padova e ora consigliere regionale Arturo Lorenzoni (che è anche docente dell’Ateneo patavino) lo ha definito un risultato importante «perché per la prima volta l’Ateneo sarà guidato da una donna, ma soprattutto perché si costituisce la squadra che guiderà l’Università nei prossimi anni di grande trasformazione. Confesso che il confronto elettorale mi ha sorpreso per certi versi, perché se da un lato le tre candidate e il candidato si sono proposti in forza delle loro idee, della loro visione di Università, arricchendo moltissimo gli spunti a disposizione della comunità universitaria per essere protagonista nella ricerca, la didattica e la interlocuzione con l’esterno, dall’altro è emersa una polarizzazione, addirittura “contro” in alcuni messaggi circolati nelle mail e nei telefoni dei colleghi docenti, che non dovrebbe albergare in una comunità che ha un obiettivo comune: il bene dell’Ateneo e delle persone che lo abitano. Io auspico – continua – che questa divisione rientri al più presto, che le belle idee dei tre candidati non eletti facciano parte del programma dei prossimi 6 anni dell’Università di Padova e si ritrovi una comune visione, alta, di guida per l’intera società. Mapelli ha la statura per guidare questo processo, a tutti noi il compito di contribuire in modo costruttivo, ciascuno per le sue competenze e sensibilità».

I sindacati

«Si tratta indubbiamente – dice Aldo Marturano, segretario generale della Cgil di Padova – di una bella notizia e non possiamo che congratularci con la nuova Rettrice dell’Università di Padova. L'auspicio è che con lei possa continuare ed implementarsi la collaborazione tra Camera del Lavoro e Università, già sperimentata in passato in diversi progetti e assolutamente attuale per quel che riguarda l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, l'istruzione, il rilancio dell’inclusione sociale e in generale a tutti i temi legati ai Recovery Fund. Non possiamo naturalmente non sottolineare – conclude– che si tratta della prima volta dell'elezione di una donna alla prima carica dell’Università di Padova. Il cosiddetto “tetto di cristallo” (quella immagine simbolica per cui le donne non accedono mai nei ruoli di vertice) è stato perforato, l'auspicio è che sparisca del tutto e che l'elezione di una donna ad un incarico così prestigioso non venga più considerata una notizia, ma un fatto del tutto normale». Anche il sindacato interno all’Ateneo, Snals Confsal, che rappresenta il personale tecnico-amministrativo (che ha votato prevalentemente per Patrizia Marzaro) ha inviato un messaggio, esprimendo un disagio: «I dati evidenziano un profondo malessere del personale tecnico-amministrativo, che ha scelto di non dare il consenso alla professoressa Mapelli, che rappresenta la continuità con il precedente rettorato, segno evidente che le politiche di gestione del personale, nei sei anni che ci lasciamo alle spalle, sono state fallimentari, nonostante l’imponente sforzo comunicativo profuso – si legge nella nota – Ci auguriamo che la nuova Rettrice sia lungimirante nel cogliere il messaggio che proviene dalla componente tecnico amministrativa, che costituisce il pilastro su cui regge la complessiva organizzazione dell’Ateneo e sia altresì dialogante con le parti sociali. Cambiare rotta è necessario, per non rischiare il collasso».

Gli studenti

«I dati del voto ponderato parlano chiaro, per la prima volta in un'elezione rettorale la componente studentesca è decisiva per l'esito finale – ha dichiarato Virginia Libero, presidente di Udu – Questa settimana abbiamo deciso di votare chi avrebbe garantito maggiormente l'autonomia dell'istituzione universitaria, libera da condizionamenti politici esterni e da eventuali ingerenze della Regione. Non ci interessa alcuna continuità, né vogliamo promuovere la governance uscente, noi faremo quello che abbiamo sempre fatto, cioè il sindacato studentesco. Rappresentanza e conflitto sono le parole chiave, e da domani si continuerà così, portando avanti le nostre istanze di sistema, e facendo conflitto ogniqualvolta sarà necessario. Inoltre auspichiamo che la neoeletta rettrice sappia rimarginare una comunità accademica che esce lacerata da questa consultazione elettorale. Da oggi il futuro si deve costruire con gli studenti e le studentesse!».

Le categorie

«Una donna rettrice nell’Università che, prima al mondo, ha laureato una donna e che l’anno prossimo festeggerà gli 800 anni di vita, è una gran bella notizia e un gran bel viatico verso il nono centenario del Bo – ha detto Patrizio Bertin, presidente di Ascom – Recentemente la neorettrice è intervenuta al “Padova Tutticonvocati”, l’iniziativa che l’Ascom Confcommercio, nell’autunno del 2019 ha proposto agli stakeholder padovani con l’obiettivo di “pensare al futuro della città e del territorio” e che, dopo i mesi bui del covid, è stata ripresa lo scorso mese di febbraio. In occasione dell’intervento del rettore Rizzuto – sottolinea il presidente dell’Ascom– la professoressa Mapelli aveva avuto modo di presentare il ricco programma di interventi strutturali che l’Università ha avviato e avvierà nei prossimi anni e che ci aveva visti assolutamente favorevoli alla prospettiva di una città accogliente e proiettata al futuro. La neorettrice così com’è avvenuto col suo predecessore al quale va riconosciuto il merito di avere “aperto” l’Università al territorio, saprà sicuramente dare un’ulteriore spinta ad un ateneo che ha visto la presenza di molti nomi illustri della storia della scienza e che molti altri ne vedrà come testimoniano anche i suoi recenti successi».

Gli ordini professionali

Un commento lo hanno fatto anche i colleghi psicologi di Mapelli: «Con sincera gioia condividiamo la notizia che la professoressa Daniela Mapelli, ordinaria di Neuropsicologia, è appena stata eletta Magnifica Rettrice dell'Università degli Studi di Padova. Per la prima volta nei suoi 800 anni di storia l'Ateneo sarà guidato da una Magnifica; ed è la prima volta che una delle culle della Psicologia nazionale e internazionale sarà guidata proprio da una Psicologa. Una straordinaria doppia "prima volta", che ci rende soddisfatti e orgogliosi. Daniela Mapelli ha già mostrato grande competenza e "visione" nel suo attuale mandato come Prorettrice alla Didattica, accompagnando l'Università attraverso importanti cambiamenti e per tutta la pandemia, con gestione salda e lucida. Guardiamo quindi con forte ottimismo ai suoi prossimi 6 anni come Rettrice; anni in cui, come Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, continueremo a costruire le massime sinergie possibili con l'Ateneo patavino, ora guidato da una delle nostre più brillanti iscritte».