Dal Conselvano alle Marche in aiuto degli alluvionati

La Protezione Civile del Conselvano è partita questa mattina con la Colonna Mobile Regionale del Veneto in direzione Marche, nel Comune di Senigallia, per portare un aiuto concreto ad un territorio gravemente ferito dall’alluvione dei giorni scorsi.

Volontari

Presenti 6 volontari del distretto del Conselvano dai comuni di Agna e di Terrassa Padovana: «I nostri volontari hanno raggiunto le Marche. Si tratta di Guariento Leonardo, Stefanini Angelo, Rosso Renzo, Manoli Marco, Montanaro Nicola coordinati dal Capo squadra, Giovanni De Mizio». Con loro anche mezzi e attrezzature indispensabili per ripulire il territorio e le abitazioni dai detriti lasciati dall’alluvione. I volontari saranno impegnati nelle operazioni di soccorso fino a giovedì prossimo.

Marche

«Il popolo marchigiano è in difficoltà - sottolinea Gianluca Piva, sindaco di Agna e Presidente del distretto di Protezione Civile del Conselvano - e i nostri Volontari si sono messi subito a disposizione per portare soccorsi. Sono uomini d'esperienza e potranno dare valore aggiunto sia dal lato operativo che umano. Il nostro Distretto farà la propria parte per sostenere gli amici delle Marche e per ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile».