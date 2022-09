Ladro seriale di tramezzini scoperto e denunciato. A rischio anche il posto di lavoro

Dipendente infedele, era solito, secondo l'accusa, portarsi a casa cabaret di tramezzini e toast all'insaputa del titolare. E' stato lo stesso gestore di un noto bar del centro di Conselve ad insospettirsi visto che negli ultimi mesi l'incasso del locale appariva notevolmente inferiore agli ammanchi nella vetrinetta riservata a toast e tramezzini. E' stato segnalato il "giallo" ai carabinieri della locale stazione di Conselve e ieri sera, 22 settembre, il "ladro" di alimenti è stato colto con le mani nella marmellata e denunciato.

I fatti

Una volta raccolto la denuncia del barman i militari dell'Arma del luogotenente Giuseppe Ferracane hanno deciso di organizzare un'imboscata a fine turno di lavoro per capire se tra i dipendenti vi potesse essere il mangiatore seriale di tramezzini. Ebbene ieri sera alla chiusura del locale i militari hanno identificato e perquisito tutti i dipendenti dell'esercizio commerciale. In una borsa di un sessantenne residente a Tribano sono stati rinvenuti 12 tramezzini in un vassoio incartati. Ne è seguita a questo punto una perquisizione domiciliare. Nel frigo dell'indagato è stata trovata altra merce riconducibile al bar. Da una prima stima dei danni, il sessantenne si sarebbe impadronito ad insaputa del titolare di generi alimentari per circa 700 euro.

Le conseguenze

Il "vizietto" di fare la spesa di prelibatezze da aperitivo di fatto è costato al barista una denuncia per furto aggravato. Ma non è tutto: il suo comportamento sconsiderato potrebbe portare a stretto giro anche ad un licenziamento per giusta causa. Di fronte alle legittime domande dei militari dell'Arma il sessantenne non ha fornito particolari giustificazioni e di fatto non ha potuto evitare i provvedimenti di legge. I carabinieri hanno anche appurato come il sessantenne non abbia di fatto problemi economici tali da giustificare il gesto comunque da censurare.