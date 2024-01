Indagano su un furto e arrestano uno spacciatore

L'indagine dei carabinieri di Conselve è cominciata da un furto su auto in un parcheggio di un supermercato. L'epilogo inaspettato ha portato ad un arresto per spaccio. Al parco a spacciare eroina. Arrestato un uomo di 49 anni. I carabinieri di Conselve impegnati a contrastare ogni tipo di reato possa consumarsi nel proprio territorio, in particolar modo lo spaccio di droga, hanno orientato le indagini sull’uomo quando, indagando sul caso di furto avvenuto nel parcheggio di un supermercato, visionate

le immagini delle telecamere del circuito di videosorveglianza, hanno notato un’autovettura parcheggiata con una persona a bordo che stava armeggiando in maniera sospetta.

Le indagini

Nei giorni successivi i militari hanno quindi iniziato a perlustrare il territorio nel tentativo di rintracciare il veicolo qualora si fosse ripresentato in zona. I sospetti su qualche attività illecita sono stati confermati quando, nella serata di ieri 18 gennaio, mentre la pattuglia stava transitando nei pressi del parco comunale di via Vittorio Emanuele, ha notato l’autovettura segnalata che si trovava parcheggiata con a bordo l’uomo. I militari a quel punto hanno proceduto al controllo del conducente, un 49enne di Anguillara, con diversi precedenti che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 7 dosi di eroina per un totale di 11 grammi, due dosi di marijuana del peso complessivo di 1,5 grammi, un flacone da 100 millilitri di metadone, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente ed infine la somma in contanti di 365 euro, probabile frutto dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato e il 49enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.