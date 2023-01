Corto circuito al frigorifero: le fiamme distruggono il birrificio

Fiamme al birrificio Campo Biondo di via Padova a Conselve. Danni ingenti, ma fortunatamente nessun ferito.

Cosa è successo

Il rogo è divampato oggi, 24 gennaio, poco dopo le 11. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco accorsi sul luogo della segnalazione dalla caserma di Piove di Sacco, le fiamme sarebbero partite da un frigorifero adibito a custodia per il mantenimento del luppolo e dei lieviti. Un banale corto circuito che in pochi minuti ha provocato danni incalcolabili all'intera struttura. I proprietari dell'attività al momento, visto il danno patito, hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. In via Padova sono arrivati anche i carabinieri ed è stata allertata la centrale operativa del 118. Non ci sono state persone che hanno necessitato delle cure del pronto soccorso. L'attività di messa in sicurezza è terminata attorno a mezzogiorno. Soltanto domani sarà possibile fare una prima stima dei danni che ad un primo inventario ammontano a diverse migliaia di euro.