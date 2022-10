Addio a Giuliana Farinazzo, l'insegnante gentile che amava il dialogo con i suoi allievi

Saranno celebrati lunedì 17 ottobre alle 15,30 i funerali di Giuliana Farinazzo, l'insegnante di Conselve venuta mancare a 69 anni dopo che negli ultimi tempi si trovava ricoverata in una struttura assistenziale a causa di un male incurabile.

L'insegnante

Giuliana Farinazzo ha insegnato alla scuola media di Conselve educazione artistica. Ha lasciato nei suoi innumerevoli studenti un ricordo indelebile per la sua pazienza, gioia, propensione al dialogo. Lascia nel dolore il marito Andrea Greggio e i figli Jacopo e Diletta. Dopo la pensione la professoressa di Conselve ha scoperto di essere malata. Negli ultimi anni ha vissuto un lungo calvario, ma non ha mai abbandonato la grinta e la voglia di andare avanti. Fino a quando ha potuto ha vissuto a casa amorevolmente seguita dal consorte, poi è stata costretto a trasferirsi in una struttura specializzata dove giovedì 13 ottobre il suo cuore ha smesso di battere. La morte dell'insegnante ha creato un senso di vuoto e di dolore tra tutti coloro che in questi anni l'hanno conosciuta e hanno apprezzato le sue qualità umane e professionali.