A passeggio per il centro con il coltello in tasca: denunciato

Si è tradito da solo mostrando un ingiustificato nervosismo. I carabinieri della stazione di Conselve hanno denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, un ragazzo di 21 anni del posto già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso della mattinata di ieri 18 maggio quando la pattuglia nel corso di servizio perlustrativo transitando in via Terrassa a Conselve è stata attirata dall’atteggiamento sospetto di un giovane a piedi.

Il controllo

Alla vista dei militari il sospettato ha cercato di allontanarsi velocemente. Prontamente fermato il giovane sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 13,5 centimetri di cui non è stato in grado di giustificare il possesso. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre per il ventunenne è scattata la denuncia in stato di libertà. Ora dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati. Indagini in corso da parte dei militari di Conselve sotto la supervisione della Compagnia di Abano per capire quali fossero le intenzioni del ragazzo bloccato e sottoposto a controllo.