Conselve: boati dalla distilleria, brusco risveglio per tanti abitanti

Erano le 6:40 circa della mattina di Natale quando si sono sentiti dei forti boati provenire dalla zona agroindustriale di Via Padova ed esattamente dalla distilleria Bonollo.Il locale Comitato Lasciateci Respirare ha pubblicato infatti, sui suoi canali social, un video a testimonianza di quanto accaduto nella mattinata di Natale. Gli scoppi sono stati avvertiti con non poco spavento dai residenti dei quartieri e dalle abitazioni della zona.

Comitato

L'episodio manco a dirlo ha nuovamente dato linfa alle numerose ed infinite proteste per i disagi che i cittadini lamentano da tempo per problemi legati all'inquinamento, alle polveri, alle molestie olfattive e acustiche che persistono nonostante gli auspici espressi dagli enti coinvolti, in primis dall'amministrazione locale e dall'azienda. Il comitato, nel post pubblicato sui social, solleva «la sostanziale indifferenza attorno alla questione e soprattutto la immobilità della Magistratura vista l'impasse sulla situazione mai risolta».