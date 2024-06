Pusher al casolare abbandonato con il cliente, scatta l'arresto

Micro spaccio a Conselve, un tempestivo intervento di una pattuglia dell'Arma della locale stazione ha consentito di arrestare il pusher e segnalare alla Prefettura di Padova l'assuntore. L'operazione si è consumata a cavallo tra il 26 e il 27 giugno in via Fiesso all'altezza di un casolare abbandonato. I militari dell'Arma durante un servizio di pattugliamento del territorio hanno notato due uomini, un italiano e un nordafricano che confabulavano in maniera alquanto sospetta e hanno deciso di approfondire l'accertamento.

Cosa è emerso

I due uomini, uno di 48 anni italiano e un ventisettenne marocchino sono stati identificati e in un secondo momento sottoposti a perquisizione. Dalle tasche dell'italiano è spuntata una "pallina" di cocaina del peso di 0,5 grammi che lo stesso ha dichiarato di aver appena acquistato dallo straniero. Quest'ultimo durante la perquisizione è stato trovato in possesso di ulteriori tre dosi della medesima sostanza per un peso complessivo di un grammo oltre a 250 euro in contanti probabile provento di precedente

attività illecita. Lo spacciatore, volto noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.