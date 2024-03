I carabinieri gli smontano l'auto e trovano la droga: arrestato

Un controllo casuale su strada ha consentito ai carabinieri di arrestare uno spacciatore già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi. Il tutto si è consumato ieri 19 marzo a Conselve lungo via del Mare. Una pattuglia della locale stazione impegnata in un posto di controllo ha visto sopraggiungere una Fiat Bravo con un uomo al volante e gli ha imposto l'alt. In conducente ha subito accostato, ma in sede di identificazione ha manifestato un nervosismo ingiustificato. I carabinieri dopo aver verificato con la centrale operativa che l'uomo, 34 anni marocchino residente a Cavarzere (Venezia), fosse una vecchia conoscenza, hanno deciso di perquisirlo. L'attività ha dato esito negativo, ma qualcosa ha indotto gli operatori a proseguire negli accertamenti.

La svolta

Il nordafricano è stato accompagnato in caserma mentre l'auto è stata ispezionata in maniera minuziosa. Dopo aver smontato il pannello alza vetri elettrico, sono state rinvenute più dosi di droga. Nello specifico stiamo parlando di 23 dosi di cocaina per un peso di 13 grammi, altri 12,5 grammi di hashish e denaro contante per 450 euro che gli investigatori dell'Arma ipotizzano provento di precedente attività illecita. Inevitabile per il 34enne sono scattate le manette e l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Indagini in corso per capire dove abbia acquistato la droga e quale fosse la sua piazza di spaccio.