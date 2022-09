Finge di voler acquistare un set di pneumatici, ma spilla 250 euro dal conto del venditore

Ennesima truffa online smascherata dai carabinieri. Questa volta la vittima è un uomo di Conselve che nell'aprile scorso ha messo in vendita su un noto sito d'annunci online un treno di gomme per auto. All'inserzione ha risposto un finto acquirente che è riuscito a conquistare facilmente la fiducia della vittima. Gli ha riferito che in pochi giorni un furgone sarebbe arrivato a Conselve a ritirare la merce. Per ingolosirlo gli ha anche detto che voleva pagare subito il conto per evitare che qualche altro interessato si intromettesse nella trattativa e così facendo l'ha convinto a recarsi ad uno sportello di un ufficio postale per fargli in tempo reale il bonifico.

La truffa

E' qui che si è materializzata la truffa. Il venditore è stato mandato letteralmente in confusione e di fatto ha pronunciato al finto acquirente i dati sensibili del suo conto corrente. Sono bastati pochi istanti che lo sconosciuto gli ha prelevato dal conto 250 euro. Quando la vittima si è accorta che qualcosa non andava ha provato nuovamente a mettersi in contatto con l'uomo con il quale stava chiudendo l'affare, ma ha trovato la sua linea telefonica disattivata. E' scattata la denuncia in caserma dai carabinieri di Conselve. Ieri, 19 settembre, i militari dell'Arma conclusi tutti gli accertamenti del caso hanno identificato e denunciato per truffa il presunto colpevole. Si tratta di un uomo di 43 anni di Roma, già noto alle forze dell'ordine.