Contenimento del Covid e "Movida": multati tre locali di Monselice

Nella notte tra sabato e domenica 4 ottobre, dalle ore 21 alle ore 03.00, nell’ambito del territorio della compagnia di Abano Terme, in particolar modo nel comune di Monselice, si è svolto un massiccio servizio di controllo con il supporto di personale del N.A.S. di Padova e di un’unità del Nucleo cinofili di Torreglia.

Movida

Dai controlli effettuati ai principali 3 esercizi pubblici attorno ai quali prende vita la “Movida” monselicense, sono emerse violazioni amministrative riguardanti le disposizioni relative al contenimento del contagio. Per il “Kairus Caffè”, il “Maleva” e il locale denominato “Galleria Einaudi”, è stata disposta la chiusura per 5 giorni, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, e la sanzione amministrativa di €400. Le irregolarità riscontrate riguardano il mancato uso della mascherina all’interno degli ambienti da parte dei dipendenti e assembramenti di persone prive di mascherina, sia all’interno che in prossimità dei locali stessi. Dal controllo effettuato all’interno del locale “Galleria Einaudi”, il NAS ha riscontrato irregolarità, elevando sanzioni amministrative per un totale di €5500, sequestrando altresì 30kg di alimenti per un valore di €200.

Numeri

Nell’ambito del servizio, sono stati impiegate numero 10 pattuglie della compagnia, numero 2 Unità del N.A.S. di Padova, un’unità cinofila e personale del Nucleo Operativo e Radiomobile per un totale di 30 uomini. Sono stati controllati 61 veicoli, 116 persone. Sei sono sottoposte ad obblighi di permanenza in abitazione nell’arco notturno. Elevate tre sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale.