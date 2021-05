Contrabbandano sigarette dall'est Europa: due denunciati

Sono stati pedinati dagli uomini della Squadra Mobile, che appostatisi in zona Stanga e a Ponte di Brenta, hanno scoperto e stroncato un traffico illegale di sigarette. Le stecche, soprattutto di Marboro Lights, Winston Blu e Rosse venivano introdotte utilizzando alcuni furgoni/rimorchi normalmente destinati al trasporto di merci approfittando di viaggi da e per la Repubblica di Moldavia.

Contrabbando

Una volta individuati i soggetti in dei parcheggi che utilizzano per scambiarsi le stecche, gli agenti ne hanno seguiti due in particolare. Dalle prime perquisizioni fatte, la prima in una abitazione a Ponte di Brenta e un successivo controllo a un mezzo, sono state rinvenute circa circa mille e trecento pacchetti di sigarette di contrabbando.

Denunce

L’uomo a cui è stata perquisita l'abitazione ha 46 anni ed è di origini rumene. Qualche precedente per reati contro il patrimonio, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Padova per l’ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, reato che prevede la reclusione da due a cinque anni ed una multa di euro 5 per ogni singolo grammo di prodotto. Il secondo uomo è un 38enne moldavo, fermato dai poliziotti poco dopo, su di un rimorchio, a bordo del quale trasportava due scatoloni contenenti 18 stecche di T.L.E. per un peso di 3,6 Kg. Quest’ultimo è stato segnalato all’Ispettorato compartimentale Monopoli di Stato di Venezia in relazione all’accertamento della violazione amministrativa ammontante ad oltre 1.800 euro.