Controlli anti spaccio: arresti e fogli di via

Una serie di interventi da parte degli agenti della Questura di Padova ha portato all'arresto di diverse persone per spaccio di stupefacenti. I controlli sono stati effettuati nella giornata di venerdì 24 maggio.

Alla Mandria è stato fermaato un incensurato 28enne tunisino che aveva scelto come base di spaccio e luogo ove dare appuntamento ai suoi clienti un Centro Commerciale della zona. Ma le segnalazioni da parte dei residenti e degli stessi utenti del Centro Commerciale non sono tardate ad arrivare. Per questo gli agenti di polizia lo hanno seguito ed osservato prelevare degli involucri nascosti in un sottoscala, poi avvicinare in rapida successione due soggetti che lo avevano atteso nel frattempo in via Toblino, cui consegnava degli involucri in cambio di denaro. A quel punto gli agenti sono intervenuti, bloccando sia i due acquirenti che il 28enne.

I due assuntori, ognuno trovato in possesso di una dose di cocaina acquistata dal pusher per 40 euro, sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura. Ad uno di essi, 52enne padovano, è stata anche ritirata la patente. Il 28enne è stato nel frattempo trovato con altre 7 dosi di cocaina e 465 euro in contanti. Nel sottoscala dei parcheggi sotterranei, dove era stato visto dagli agenti prelevare lo stupefacente, sono state rinvenute ulteriori 10 dosi, identiche a quelle spacciate. Al termine delle procedure di identificazione, che ne hanno rivelato lo status di cittadino straniero irregolare, è stato arrestato e ristretto nelle camere di sicurezza. Dopo la convalida è stato espulso dal territorio nazionale e su ordine del Questore di Padova accompagnato e trattenuto nel Centro per Rimpatri di Gradisca D’Isonzo in attesa di essere ricondotto nel suo paese di origine.

Altro arresto anche in zona Stanga dove i poliziotti hanno notato una loro vecchia conoscenza, un 62enne pregiudicato. Perquisito gli hanno trovato tre involucri e sei dosi già preconfezionate di eroina, per un totale di quasi 60 grammi. Anche nei suoi confronti il Questore di Padova ha già disposto l’avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale.

Al parco Milcovich, in Via Altichieri da Zevio, i poliziotti hanno individuato un 33enne al quale hanno trovato tre involucri di marijuana, quasi 100 grammi e un bilancino. .Il 33enne è stato così sottoposto anche a perquisizione domiciliare, in zona Madonna Pellegrina. Arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, e dopo essere stato giudicato per direttissima condannato ad altri 8 mesi di reclusione ed al pagamento di 800 euro di multa.