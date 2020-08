Tentati furti, ubriachi al volante e minorenni con marijuana: il bilancio dei controlli dei carabinieri

Di tutto un po': numerose denunce effettuate dai carabinieri nel Padovano dopo due giorni di controlli serrati.

Abano Terme

I carabinieri di Abano Terme hanno arrestato un 18enne residente a Montegrotto Terme in sostituzione all'ordinanza di custodia cautelare con collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia per rapina aggravata in concorso commessa ai danni di una sala slot nella stessa località termale il 4 gennaio, quando non aveva ancora compiuto 18 anni. Denunciati inoltre un 32enne di Abano Terme sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 0,67 g/l e un 50enne di origini bosniache residente a Montegrotto Terme, il quale si è invece rifiutato di sottoporsi all'alcoltest (con conseguente ritiro immediato della patente di guida). I militari dell'Arma hanno inoltre controllato 3 locali pubblici, 20 mezzi e 58 persone oltre a siti industriali in disuso, rinvenendo una macchina escavatrice Jcb risultata rubata nove giorni prima a Cona e restituita a legittimo proprietario nonché cinque involucri in cellophane contenenti complessivamente 6 grammi di marijuana e 405 euro, il tutto occultato sotto una siepe.

Padova

I carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle coadiuvati dalla Sio del 4° Battaglione Veneto di Mestre hanno arrestato per tentato furto Z.Z., 26enne di origini bulgare senza fissa dimora in quanto sorpresa - su segnalazione di alcuni cittadini - in Vicolo della Bovetta sul terrazzo di una palazzina di proprietà ecclesiastica di pertinenza della Basilica della Madonna del Carmine. Denunciati per tentato furto anche O.N.O., 44enne residente a San Giorgio delle Pertiche, e O.C., 35enne residente a Padova, entrambi nigeriani: i due uomini sono stati trovati all'interno del centro raccolta rifiuti di via Praimbole (dopo aver scavalcato la recinzione) intenti a rovistare nella zona di stoccaggio batterie, senza riuscire ad aportare nulla. Arrestato infine in via Annibale da Bassano T.M., 31enne nigeriano senza fissa dimora e sprovvisto di documenti: graze al fotosegnalamento i militari dell'Arma hanno scoperto che sull'uomo pendeva - con altro nome - un procedimento di cattura per esecuzione di un'ordine di carcerazione pari a quasi due anni di reclusione per falsità materiale e possesso di documenti falsi. Il 31enne è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale perché per sottrarsi al controllo ha spinto gli operanti dandosi alla fuga venendo però bloccato dopo un inseguimento a piedi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Piove di Sacco

Per quanto riguarda la compagnia di Piove di Sacco, i carabinieri di Ponte San Nicolò hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 17enne del posto che, controllato al “Parco Vita” insieme a un altro minorenne, è stato trovato in possesso di quattro bustine di cellophane contenenti ognuna un grammo di marijuana, oltre a uno spinello già confezionato.