Controlli dei carabinieri nella Bassa, denunce e patenti ritirate

Droga, alcol, coltelli. Gli ultimi controlli stradali dei carabinieri nella Bassa padovana hanno fatto scattare denunce e segnalazioni.

I controlli

Tra sabato 15 e domenica 16 gennaio i carabinieri della compagnia di Este hanno effettuato un controllo straordinario del territorio. I reati riscontrati sono i più diversi. Tre ragazzi, due di 21 anni e uno di 20, sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti: tra tutti e tre avevano 20 grammi di marijuana e a due di loro è stata ritirata la patente. Un 40enne marocchino pregiudicato e senza fissa dimora è stato denunciato per inosservanza del foglio di via mentre un 21enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere: aveva un coltello da cucina lungo 21 centimetri e mezzo e un cacciavite. Tre persone di 57, 39 e 25 anni guidavano con un tasso alcolemico sopra la norma e a tutti loro è stata ritirata la patente.