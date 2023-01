Controlli dei carabinieri concentrati in due quartieri cittadini: scattano le denunce

Nella serata di ieri, venerdì 27 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Padova - coadiuvati dai militari della squadra di intervento operativo del battaglione di Venezia-Mestre e del Nucleo antisofisticazione e sanità di Padova oltre che da una squadra amministrativa della polizia locale - hanno effettuato un approfondito servizio di controllo nell’ambito del territorio di competenza, concentrandosi con particolare attenzione sui quartieri di Brusegana e Chiesanuova.

Controlli

Nel corso dell’operazione venivano identificate circa 160 persone e controllati oltre 90 veicoli: durante il servizio è stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 63enne di origini romene che, in evidente stato di ebrezza alcolica, all’atto del controllo ha opposto resistenza nei confronti dei carabinieri. Un altro cittadino straniero, un 42enne di origini bosniache residente in provincia, è stato sorpreso alla guida dell’autovettura con un tasso alcolemico pari a 1,02 g/l e denunciato per guida in stato di ebrezza, con contestuale sequestro del mezzo. In un posto di blocco, inoltre, un 45enne padovano, fermato alla guida di un motociclo in atteggiamento sospetto, è stato trovato in possesso una dose di cocaina del peso di meno di un grammo e segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Padova: ciò ha comportato anche il ritiro della patente e il sequestro del mezzo. Il Nas di Padova ha infine proceduto al controllo di due esercizi pubblici, tra i quali un bar di via Chiesanuova, al cui titolare è stata contestata la sanzione amministrativa di 2mila euro in quanto non ha rispettato i regolamenti igienico sanitari.