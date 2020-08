Fine settimana di controlli nella Bassa: denunce per guida in stato di ebbrezza e segnalazioni in Prefettura

Controlli straordinari hanno impegnato i carabinieri della compagnia di Este nella Bassa, sanzionando conducenti per guida in stato di ebbrezza e denunciando diversi assuntori o detentori di droga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il controllo

Nel corso del fine settimana sono state denunciate per guida sotto l’effetto di alcol o droga 3 persone e segnalate alla Prefettura come assuntori altre 3. A Borgo Veneto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza un 28enne di Megliadino San Vitale. A Este è stato segnalato come consumatore di stupefacenti alla Prefettura un 23enne di Monselice trovato con poco più di un grammo di marijuana, mentre sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di alcolici un moldavo di 26 anni residente nel milanese e un 29enne di Badia Polesine. Sempre a Este è stato rintracciato e denunciato un 27enne di Occhiobello (Rovigo) perché inottemperante al divieto di dimora in provincia di Padova, datato 22 luglio 2020; un 34enne del luogo, invece, aveva poco più di 2 grammi di cocaina ed è stato quindi segnalato in Prefettura come assuntore, così come un 18enne di Este con 4 grammi e mezzo di marijuana, mentre è stato denunciato per ricettazione un ragazzo del ’98 di Ponso che ha cercato di vendere una bici rubata, del valore di 1300 euro. I carabinieri di Este hanno anche denunciato per truffa un ragazzo di 18 anni di Brescia che aveva messo in vendita online un cappotto di pelle da 200 euro: contattato da un 43enne di Este, si era fatto versare 540 euro sulla carta sparendo poi nel nulla. In zona Ponso i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un ragazzo originario del Marocco del ’92 domiciliato a Casale di Scodosia perché sulla sua testa pende un’ordinanza di espulsione emessa dalla Questura di Siracusa nel 2017. A Villa Estense, invece, un 19enne originario della Romania e residente a Merlara è stato denunciato per guida sotto l’effetto di droga e segnalato come assuntore: aveva quasi 5 grammi di cocaina, che è stata sequestrata.