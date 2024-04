Tra patenti ritirate e multe ai gestori dei locali: serata di controlli nella Bassa

Nella serata tra sabato 27 e domenica 28 aprile i Carabinieri della Compagnia di Este, coadiuvati dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Padova, hanno effettuato un mirato servizio nei Comuni di Este, Montagnana e Borgo Veneto volto al contrasto degli eccessi, soprattutto tra i giovani, connesso alla “movida”.

I controlli

Nel corso dell’operazione, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie delle Stazioni dipendenti, sono state identificate 30 persone, controllati 52 veicoli e 2 esercizi pubblici nonché 3 soggetti sottoposti ad obblighi: segnalate in stato di libertà 6 persone, ritirate 5 patenti di guida ed elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, 4 persone segnalate al Prefetto di Padova per uso di sostanza stupefacente. Nel corso del servizio i militari fra Este Montagnana e Borgo Veneto hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Padova cinque persone per guida in stato di ebrezza alcolica e segnalate altre quattro persone al Prefetto di Padova quali assuntori di sostanza stupefacente quattro persone. Inoltre i militari della Stazione di Este unitamente ai militari del Nil, hanno denunciato e sanzionato amministrativamente per 9mila euro il titolare di un esercizio pubblico per aver installato nel locale un impianto di videosorveglianza al fine di controllare a distanza i propri dipendenti e per non aver assicurato gli addetti alle emergenze.