Obbligo Green pass per i clienti di parrucchieri ed estetisti, partono i controlli

È scattato l'obbligo di Green pass base per i clienti di saloni e centri estetici. E, di conseguenza, sono cominciati anche i controlli dei carabinieri.

I controlli

Giovedì 20 gennaio è entrata in vigore una delle nuove restrizioni: i clienti di parrucchieri ed estetisti devono avere il Green pass base. Si ottiene anche con un tampone negativo nelle precedenti 24 ore. Con l'obbligo, sono iniziati anche i controlli delle forze dell'ordine per verificare che le regole siano rispettate. Nella mattinata di giovedì i carabinieri, con il comandante della stazione di Padova principale luogotenente Giovanni Soldano, hanno controllato una serie di attiività all'Arcella tra parrucchieri ed estetiste, per la maggioranza gestiti da persone di origini cinesi. I militari hanno verificato che avessero la certificazione verde i clienti e i dipendenti dei negozi: tutti erano in regola. I controlli sul rispetto delle norme anti-Covid proseguiranno anche nei prossimi giorni.