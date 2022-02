Green pass, controlli dei carabinieri nelle tabaccherie in tutta la provincia

Da martedì 1 febbraio il Green pass base è obbligatorio per entrare nei negozi, tabaccherie comprese. I carabinieri hanno effettuato dei controlli.

I controlli

Sono scattati subito la mattina di martedì 1 febbraio i controlli dei carabinieri in merito alla verifica del Green pass nelle tabaccherie. Le pattuglie si sono mosse in tutta la provincia e nel capoluogo. Negli esercizi controllati non sono state riscontrate irregolarità, tutti i clienti avevano il Green pass e gli esercenti hanno seguito le regole. In ogni caso, le verifiche continueranno su tutto il territorio provinciale.